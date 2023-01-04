Російські солдати використовують тіла вбитих товаришів як щит – розвідка

На Донбасі уже накопичились гори тіл російських солдатів, і коли війська РФ ідуть в атаку, вони використовують ці купи у якості прикриття. Про це заявив очільник Головного управління розвідки ЗСУ Кирило Буданов в інтерв’ю ABC News

Наприкінці грудня Буданов побував у Бахмуті Донецької області, де зараз ідуть найжорстокіші бої. Те, що він побачив, шокувало його

“Солдати показали мені ділянку, де нагромаджені трупи, як у кіно… Сотні трупів просто гниють у відкритому полі, місцями вони навалені на інші тіла, як імпровізовані стіни, і коли російські війська наступають на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття, як щит…

Але це не працює. Там фактично поля мертвих тіл”.

Агентство Телевидения Новости