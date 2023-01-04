На Харківщину вже завтра прийде похолодання

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Циклон Axel з північного заходу (районів Скандинавії) переміститься в Україну разом із атмосферними фронтами та зумовить суттєву зміну в погоді. У більшості областей пройдуть дощі, а з часом, у зв’язку зі зниженням температури повітря, вино трансформуються у мокрий сніг. Опади будуть помірними, у південній частині – переважно невеликими. У східних областях дощ та мокрий сніг більш ймовірні 5 січня у другій половині дня та ввечері.

При переміщенні атмосферних фронтів західний та південно-західний вітер будуть посилюватися до сильного, місцями до 15−20 метрів за секунду. При посиленні вітру температура повітря може відчуватися нижчою, ніж є насправді.

Температура, згідно з прогнозом, у ніч з 4 на 5 січня очікується у діапазоні від +4 тепла до -3 градусів морозу. 5 січня вдень очікується +3+8 градусів, на півдні та заході місцями до +7+11 градусів. Найхолодніше вже буде на північному сході України — від 0 до +4 градусів.

Після проходження атмосферних фронтів з півночі почне надходити в Україну зимове повітря — очікується похолодання до морозів.

«Найхолоднішими в найближчій Різдвяній перспективі будуть Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Луганщина, частина Дніпропетровщини та Запоріжжя. У нічні години впродовж 7−9 січня тут температура повітря може опускатися до -10−16 градусів. Похолодання загалом торкнеться усієї України. Південна частина та західні області меншою мірою відчують це суттєве зниження температури повітря», — підсумувала синоптик.

Агентство Телевидения Новости