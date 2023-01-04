На Харківщині судитимуть “чорного лісоруба”

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 246 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці серпня 2022 року чоловік приїхав на територію захисної лісосмуги поблизу смт Бірки Харківського району та за допомогою бензопили незаконно вирубав верби.

Проте втекти непоміченим «чорному лісорубу» не вдалось. Його дії виявили працівники Нововодолазького лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», які здійснювали обхід території та викликали працівників поліції.

Справу розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости