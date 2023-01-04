На Харківщині піротехнік підірвався на міні

Сьогодні, 4 січня, під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув працівник ДСНС Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Загиблому було 42 років, повідомили в пресслужбі ДСНС України. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого.

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