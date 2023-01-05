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На Харківщині загинув сапер, ще дві людини отримали поранення

На Харківщині загинув сапер, ще дві людини отримали поранення

В області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора в районі в села Шийківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки.

Старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Крім того, в районі міста Балаклія Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети. Вкотре в ХОВА закликають усіх пам’ятати про мінну небезпеку та бути максимально уважними і обережними.

Агентство Телевидения Новости

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