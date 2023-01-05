Через небезпеку артобстрілів у Куп’янську не можуть відновити повноцінну роботу лікарні

Очільник області Олег Синєгубов відвідав КНП «Куп’янське територіальне медичне об’єднання», в яке восени декілька разів влучали російські ракети. Лікарня зазнала значних руйнувань, зокрема, постраждала будівля головного лікувального корпусу. Наразі у Куп’янську працює лише поліклінічне відділення.

«Ворог цілеспрямовано знищує нашу медичну інфраструктуру, у такий спосіб знову чинить терор проти цивільного населення. Але люди тримаються героїчно. Будемо і надалі працювати щодо підтримки належного рівня надання медичної допомоги, – зазначив Олег Синєгубов. – Проте ворог знаходиться досить близько, тому що лінія фронту перебуває на Куп’янському напрямку. Щодня тут ідуть обстріли. На жаль, є постраждалі і загиблі, зокрема і серед медперсоналу».

Під час першого ракетного удару по медзакладу загинув лікар-анестезіолог. Як розповів директор КНП «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» Євген Сінько, цей медик надавав допомогу мешканцям міста і під час окупації, і після звільнення міста.

«Це значна втрата для лікарні, тому що він був гарним фахівцем. Усе життя працював тут. Всі ці місяці він фактично жив в лікарні та надавав медичну допомогу, адже на той час було приблизно 30-35 працівників. А допомога була потрібна, люди зверталися за нею», – сказав Євген Сінько.

До повномасштабного вторгнення у медичному об’єднанні працювало майже 900 осіб. Наразі жителів обслуговують понад 100 медпрацівників. Для надання амбулаторної допомоги цієї кількості персоналу вистачає. Загалом в Куп’янській громаді залишилося приблизно 17 тисяч громадян, до війни нараховувалося 57 тисяч осіб.

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін додав, що в Куп’янську наразі встановлено два Пункти Незламності. Тут мешканці можуть підзарядити мобільні телефони, випити гарячого чаю, підключитися до інтернет-зв’язку.

«Крім того, ми дуже активно працюємо і над створенням пунктів обігріву на базі підвальних приміщень. У громаді їх вже приблизно 40. Всі вони облаштовані і тимчасовими печами-буржуйками, і спальними місцями для людей, куди можна прийти і провести час в критичних ситуаціях. Зараз займається облаштуванням цих місць генераторами», – поділився Андрій Беседін.

Також він повідомив, що наразі в громаді поступово стабілізується ситуація з газопостачанням – підключено близько 98% споживачів. Світло відновили вже на 85%, але через значні руйнування та замінування складною залишається ситуація в Куп’янську-Вузловому. Зокрема, водопостачання відновлено приблизно на 96%.

Агентство Телевидения Новости