В ISW припустили, коли росія використає всі іранські безпілотники, якщо не отримуватиме нових
росіяни використають усі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва для ударів по Україні до травня 2023 року, якщо вони будуть використовувати ці дрони з тією ж швидкістю, що й у період з вересня по грудень 2022 року, і не отримуватимуть нових.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).
росія все більше покладається на іранські безпілотники у своїх атаках на критичну інфраструктуру України та, ймовірно, значно виснажила свій поточний запас дронів. А вони є дешевою альтернативою високоточним ракетам, запаси яких, ймовірно, у рф значно збіднішали, кажуть аналітики.
«Таким чином, росія, ймовірно, намагатиметься забезпечити подальші угоди з Іраном про постачання іранських систем високоточної зброї, щоб посилити свою кампанію проти української критичної інфраструктури», — йдеться у звіті.
ISW з посиланням на представника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький зазначає, що контракт росії з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників, і російські сили наразі потребують поповнення своїх запасів після активного використання цих дронів у попередні дні.
«російські та іранські офіційні особи, можливо, ведуть переговори про торговий шлях частково для підтримки більш послідовного постачання зброї між двома країнами», — припустили аналітики.