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Рашисти знову обстріляли Золочів

Рашисти знову обстріляли Золочів

По Золочеву Харківської області російська армія вдарила з артилерії ввечері 4 січня. Окупанти били з “Ураганів”, сказав голова громади Віктор Коваленко.За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені два будинки.

“Було близько 10 ударів по Золочеву, били по околиці. Удари прийшлися на городи та поле. Удари були потужні: у двох будинках вікна та дахи побило. Пошкоджені енергомережі, над відновленням електропостачання вже працюють”.За словами Віктора Коваленка, протягом місяця окупанти не били по Золочеву, під обстріл потрапляли лише прикордонні села громади: “Це й Уди, і Гур’їв Козачок, і Олександрівка та інші, там обстріли щоденні”.

Агентство Телевидения Новости

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