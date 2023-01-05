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У Харкові демонтували пам’ятник радянському письменнику

У Харкові демонтували пам’ятник радянському письменнику

Йдеться про Миколу Островського.

Бюст стояв на вулиці Чернишевській, біля дитячої бібліотеки, яка названа на честь літератора. Лишився лише постамент, який іще наприкінці листопада минулого року невідомі розмалювали червоною фарбою. 

Микола Островський — один із найвідоміших російських радянських письменників, він прославився завдяки роману “Як гартувалася сталь”. Островський народився та довгий час жив в Україні, після революції приєднався до більшовиків та брав участь у встановленні радянської влади. 

Агентство Телевидения Новости

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