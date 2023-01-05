На Харківщині ексгумували тіло дитини

На рідному подвір’ї 6-річний хлопчик, мешканець міста Ізюм потрапив під обстріл та отримав поранення, не сумісні з життям.

Зі слів батьків, дитина загинула 22 березня. Хлопчика поховали на території домоволодіння, а 28 березня працівники похоронного бюро перепоховали його на кладовищі.

5 січня працівники Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло хлопчика. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Агентство Телевидения Новости