Різдвяне богослужіння в Києво-Печерськії лаврі проведуть священики ПЦУ, а не МП

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній вперше звершить різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Донедавна там відбувалися служби Української православної церкви московського патріархату.

Про це повідомляється на сайті ПЦУ.

У ПЦУ заявили, що отримали дозвіл на звершення святкової літургії 7 січня в Успенському соборі.

«Початок богослужіння о 9-й годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви. Просимо стежити за додатковими оголошеннями», — зазначили в повідомленні.

Що передувало?

31 грудня в УПЦ МП завершився термін оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої лаври.

Про це розповів намісник Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополит Павло (Лебідь). Він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням залишити собори за УПЦ МП.

Згодом Міністерство культури повідомило, що не буде рекомендувати Лаврському заповіднику продовжувати з УПЦ МП оренду двох соборів.

ПЦУ в Лаврі

У грудні Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Священноархімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Лаври ПЦУ, є митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Як пояснив архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник синоду ПЦУ владика Євстратій (Зоря), тепер створена можливість вибору для ченців та вірян, до кого йти — до ПЦУ чи УПЦ МП.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що Києво-Печерська лавра є державною власністю. У верхній частині комплексу розташовуються музеї, а в нижній, яку передали в оренду за часів Януковича, — монастир УПЦ МП.

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