Кирило Гундяєв запропонував перемір’я – в ОП відповіли

Патріарх Російської православної церкви Кирило, який відкрито підтримує війну РФ проти України та благословляє священників брати участь в бойових діях, закликав до оголошення “різдвяного перемир’я”.

В Україні таку ініціативу Кирила назвали “пасткою та пропагандою”.

Патріарх Кирило закликав оголосити “різдвяне перемир’я” з Україною з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

У своєму зверненні він попросив припинити вогонь, “щоб православні люди могли відвідати служби у Різдвяний святвечір та у день Різдва Христового”.

Його заява опублікована у четвер на сайті РПЦ.

Патріарх Кирило відкрито підтримує російську агресію проти України, через це проти нього запровадили міжнародні санкції.

Росія бомбила міста України у минулу новорічну ніч, внаслідок чого загинуло кілька людей.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк вже відреагував на пропозицію Кирила.

“РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як “пропагандист війни”, – написав Подоляк у твіттері.

Він нагадав, що РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ.

“Тому заява РПЦ про “різдвяне перемир’я” – цинічна пастка й елемент пропаганди”, – додав Подоляк.

Напередодні у ЗСУ прогнозували, що Росія може завдати нового удару ракетами та дронами-камікадзе 6-7 січня.

Російські війська під час війни проти України зруйнували понад чотири десятки православних храмів. Через обстріли загинули більше десятка священників та кліриків православних церков України.

Майже повністю зруйнована Святогірська лавра та багато скитів навколо неї.

Кирило регулярно висловлює співчуття російським священникам, які загинули на війні.

Дії Кирила та його підтримку військ РФ засудила Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом.

Через це вони навіть провели окремий собор та оголоси про рух від Москви. УПЦ формально припинила поминати патріарха Кирила, хоча багато священників та єпископів досі це роблять.

Агентство Телевидения Новости