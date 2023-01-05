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На Харківщини затримали наркодилера, який торгував небезпечними психостимуляторами
Вилучено «Альфа-PVP» на 6 мільйонів гривень. «Альфа-PVP» – це синтетична речовина нового виду, психостимулятор, відома як “сіль” та іншими назвами. Майже відразу виклиає залежність, важкі фізичні та психичні розлади.
Дилера затримали, коли він у лісосмузі робив чергову схованку з великою кількістю психотропів – «мастер-клад».
Встановлено, що чоловік працював на Інтернет-крамницю з продажу психотропних речовин.
В ході огляду місця події на території лісосмуги правоохоронці вилучили близько 3 кг «Альфа-PVP», а під час слідчих дій в орендованій кімнаті – ще 8 кг аналогічних психотропних речовин.