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На Харківщини затримали наркодилера, який торгував небезпечними психостимуляторами

На Харківщини затримали наркодилера, який торгував небезпечними психостимуляторами

Вилучено «Альфа-PVP» на 6 мільйонів гривень. «Альфа-PVP» – це синтетична речовина нового виду, психостимулятор, відома як “сіль” та іншими назвами. Майже відразу виклиає залежність, важкі фізичні та психичні розлади.  

Дилера затримали, коли він у лісосмузі робив чергову схованку з великою кількістю психотропів – «мастер-клад».

Встановлено, що чоловік працював на Інтернет-крамницю з продажу психотропних речовин.

В ході огляду місця події на території лісосмуги правоохоронці вилучили близько 3 кг «Альфа-PVP», а під час слідчих дій в орендованій кімнаті – ще 8 кг аналогічних психотропних речовин.

Агентство Телевидения Новости

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