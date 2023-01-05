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У Харкові придбали світловідбивні стрічки для дітей

У Харкові придбали світловідбивні стрічки для дітей

У Харкові для 45 тис. школярів та дошкільнят, які живуть у місті, придбали світловідбивні стрічки.

Як повідомили у Департаменті освіти, діти отримали їх разом з новорічними подарунками. Крім того, такими стрічками забезпечили і працівників навчальних закладів. У цілому проєктом охоплено 60 тис. дорослих та дітей.«Недостатня видимість пішоходів – чи не найпоширеніша причина ДТП у темну пору доби», – зазначили у департаменті.

Агентство Телевидения Новости

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