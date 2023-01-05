Прокуратура вимагає від ТОВ повернути землі вартістю понад 107 млн грн Харківській міській територіальній громаді

Київською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договорів оренди та зобов’язання повернути земельні ділянки загальною площею майже 1,4 га.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради ще в 2005 році товариству з обмеженою відповідальністю надано в оренду дві земельні ділянки, розташовані по просп. Героїв Харкова, для будівництва ділового культурно-комерційного центру з прибудовою до неї адміністративно-торговельних приміщень. Вартість ділянок складає понад 107 млн грн.

Однак дотепер ТОВ не тільки не виконало будівництво, але й взагалі не розпочинало його і навіть не отримувало дозвільних документів. Крім того, вказане товариство протягом останніх декількох років сплачує орендну плату за ці земельні ділянки не в повному обсязі. Через ці обставини міська рада вже двічі була вимушена звертатись до суду щодо стягнення грошових коштів.

Поки діють договори оренди землі з ТОВ, Харківська міська рада не може передати земельні ділянки іншому добросовісному забудовнику, який зможе побудувати необхідні об’єкти нерухомості, сплачуватиме орендну плату та здійснюватиме утримання території в належному стані.

Зазначені порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до Господарського суду Харківської області. Наразі судом відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости