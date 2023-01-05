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Прокуратура вимагає від ТОВ повернути землі вартістю понад 107 млн грн Харківській міській територіальній громаді

Прокуратура вимагає від ТОВ повернути землі вартістю понад 107 млн грн Харківській міській територіальній громаді

Київською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договорів оренди та зобов’язання повернути земельні ділянки загальною площею майже 1,4 га.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради ще в 2005 році товариству з обмеженою відповідальністю надано в оренду дві земельні ділянки, розташовані по просп. Героїв Харкова, для будівництва ділового культурно-комерційного центру з прибудовою до неї адміністративно-торговельних приміщень. Вартість ділянок складає понад 107 млн грн.

Однак дотепер ТОВ не тільки не виконало будівництво, але й взагалі не розпочинало його і навіть не отримувало дозвільних документів. Крім того, вказане товариство протягом останніх декількох років сплачує орендну плату за ці земельні ділянки не в повному обсязі. Через ці обставини міська рада вже двічі була вимушена звертатись до суду щодо стягнення грошових коштів.

Поки діють договори оренди землі з ТОВ, Харківська міська рада не може передати земельні ділянки іншому добросовісному забудовнику, який зможе побудувати необхідні об’єкти нерухомості, сплачуватиме орендну плату та здійснюватиме утримання території в належному стані. 

Зазначені порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до Господарського суду Харківської області. Наразі судом відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости

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