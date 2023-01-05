Харківщина отримала нові модульні будиночки для бригад екстреної допомоги

В місцях, де через постійні ворожі обстріли були зруйновані приміщення постійного базування екстреної медичної допомоги, відкривають модульні будиночки.

2 нові будиночки встановлюють у Вовчанську та в селищі П’ятихатки у Харкові в рамках проекту «Польська допомога», повідомили в ХОВА. Після підключення комунікацій у них базуватимуться бригади екстреної медичної допомоги.

«Ці будиночки обладнані всім необхідним для безпечної та комфортної праці. Тут є місця для прийому пацієнтів, для відпочинку та прийому їжу персоналу тощо. Дуже вдячні нашим польським партнерам за те, що вкотре надали таку важливу допомогу», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Це вже друга поставка мобільних будиночків у Харківську область. У листопаді 4 такі мобільні пункти базування екстреної медичної допомоги з’явилися в деокупованих Ізюмі та Боровій.

Агентство Телевидения Новости