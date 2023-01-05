Окупанти обстріляли Дворічну: горів місцевий ліцей

Сьогодні, 5 січня, близько 12:30 ворожі війська здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна Куп’янського району. В результаті удару сталась пожежа у Дворічанському ліцеї.

До місця події було направлено рятувальників із самого селища Дворічна та районного центру м. Куп’янська. На момент їх прибуття площа пожежі складала 800 кв. метрів.

З вогнем боролись 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже 3 годин.

Агентство Телевидения Новости