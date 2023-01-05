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Харківська ОВА закупила для військових понад 500 генераторів

Харківська ОВА закупила для військових понад 500 генераторів

Кошти на закупівлю 500 генераторів для військових у розмірі 20,2 млн гривень виділено із обласного бюджету.

Як зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, таке рішення було прийняте на прохання військових допомогти в забезпеченні джерелами альтернативного живлення.

«Раніше ми також закуповували генератори за зверненнями, отримували та отримуємо благодійну допомогу, але масштабний проект реалізовано саме зараз, – підкреслив керівник обласної військової адміністрації. – Генератори потужністю від 3 до 12 кВт наразі отримали більше половини з 25 військових частин та військових формувань».

Генератори також передадуть Головному управлінню ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости

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