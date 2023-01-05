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В Україні через російську агресію постраждали 1189 об’єктів культурної інфраструктури

В Україні через російську агресію постраждали 1189 об’єктів культурної інфраструктури

Через російську агресію в Україні постраждали 1189 об’єктів культурної інфраструктури, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, станом на 25 грудня 2022 року збитків зазнали 1189 об’єктів культурної інфраструктури, з яких майже третина – 446 об’єктів – повністю зруйновані.

За його словами, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

Агентство Телевидения Новости

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