Харків’янин намагався перетнути кордон у гідрокостюмі та з приладом нічного бачення

55-річного харків’янина, який нелегально збирався потрапити в ЄС, разом із переправником зупинили на Закарпатті поблизу українсько-угорського кордону прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону завдяки заздалегідь наданій оперативниками інформації щодо ймовірного порушення наших рубежів. Про це повідомляє МВС України.

Переправник, мешканець Закарпаття, озброївшись приладом нічного бачення, мав намір разом із «клієнтом» із Харківщини обійти прикордонні наряди. А потім ще й вказати утікачу місце, де той повинен був незаконно перейти на території сусідньої держави.

Оскільки у цьому місці кордон проходить руслом Тиси, закарпатець забезпечив харків’янина гідрокостюмом. І запевнив: аби уникнути зустрічі з прикордонниками, перетинати державну межу слід уночі. Свої послуги переправник оцінив у 3 тис доларів.

Проте за 600 метрів до кордону зловмисників затримали.

Агентство Телевидения Новости