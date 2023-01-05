путін доручив 6 і 7 січня ввести «режим припинення вогню» по всьому фронту

Президент росії володимир путін доручив міністру оборону сергію шойгу ввести 6 і 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії зіткнення в Україні.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, пише Громадське.

Таке «різдвяне перемир’я» росія хоче ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня (по московському часу). По Києву це з 11:00 6 січня до 23:00 7 січня.

Перед тим московський патріарх кирило закликав припинити вогонь з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб «православні люди могли відвідати богослужіння на Святвечір і в день Різдва Христового».

Натомість в Офісі президента України назвали цю пропозицію «цинічною пасткою й елементом пропаганди».

«РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації рф. Тому заява РПЦ про “різдвяне перемир’я” — цинічна пастка й елемент пропаганди», — написав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Агентство Телевидения Новости