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Пальне на АЗС дешевшає

Пальне на АЗС дешевшає

Деякі роздрібні мережі АЗС з 4 по 5 січня зменшили вартість пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 52,00 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості у цих мережах також знизилась на 1 грн/л, до 54 грн/л.

На стільки ж здешевшала «преміум-п’ятірка» у мережах «Рур груп» (до 51,99 грн/л) і Prime (до 49 грн/л).

Дизпальне у мережах Prime і VostokGaz здешевшало на 0,5 і 1 грн/л, до 53,00 і 53,99 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 4 по 5 січня, грн/л:

Агентство Телевидения Новости

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