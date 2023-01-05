Під вогнем окупантів залишаються 12 населених пунктів Харківщини
Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 5 січня. 316 доба війни.
Протягом доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.
На Слобожанському напрямку вогневого ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області.
На Куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.
Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.
Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.