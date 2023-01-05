Усі міські служби життєзабезпечення Харкова переведені в режим підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатні ситуації.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, на Різдво очікується до мінус 12 градусів вночі, а після синоптики прогнозують ще нижчі температури.

«У місті працюють «пункти незламності», де за потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. З’ясувати, який із них найближче до вашої оселі, можна за допомогою чат-боту «Харків-твій дім» – @tviyDimKharkivBot. Крім «пунктів незламності» у Харкові облаштовані пункти обігріву. За потреби метрополітен також працюватиме в режимі пункта обігріву. Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть у звичному режимі з понеділка по суботу включно. Я впевнений, що разом ми подолаємо цей виклик», – підкреслив мер Харкова.

Агентство Телевидения Новости