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В селищі Дворічна на Харківщині поранення отримав пенсіонер

В селищі Дворічна на Харківщині поранення отримав пенсіонер

В зоні вогневого ураження вкотре опинилися населені пункти на Куп’янському, Чугуївському та Харківському напрямках.

В смт Дворічна снаряд влучив у двір приватного будинку: в результаті 75-річний чоловік отримав осколкове поранення. Доправлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Через удар ворога також загорілася адміністративна будівля.

У селищі Новоосинове внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ рф пошкоджень зазнали будинки місцевих мешканців.

Вчергове ворог обстріляв Куп’янськ – поліція зафіксувала руйнування будинків.

Під прицілом військових країни-агресора знову опинився Вовчанськ, протягом дня місто зазнало кількох обстрілів. Серед місцевого населення обійшлося без жертв.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Агентство Телевидения Новости

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