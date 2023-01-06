Харківські патрульні виявили у водія фальшиве свідоцтво про реєстрацію

Напередодні на вулиці Добродецького поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: бланк, виготовлений не друкарським шляхом. Також поліцейські виявили розбіжності зазначених в документі номерів VIN з тими, які вказані в наявній базі даних.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости