Тренування харківських захисників: на полігоні випробували американську зброю та трофейні снаряди

Воїни Харківського окремого батальйону територіальної оборони зараз ведуть запеклі бої з кремлівськими окупантами на самих важких ділянках східного фронту, але це не заважає їм зайвий раз потренуватись на полігоні.

Українські захисники постріляли зі стрілецької зброї, гранатометів, та опанували американський автоматичний гранатомет Mk 19.

В хід пішли також трофейні осколкові «карандаші» – російські снаряди для РПГ, яких немає на озброєнні української армії.





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