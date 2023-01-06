Через перевищення лімітів електроспоживання у більшості областей почали вводити аварійні відключення

Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення.

Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС.

«Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. Через складність та масштабність пошкоджень ремонти потребують значних ресурсів та часу. Але ми обов’язково все відбудуємо.

Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов і відновлювати пошкоджене», йдеться в повідомленні Укренерго.

Агентство Телевидения Новости