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В ремонтних роботах в трьох 9-поверхівках на Північній Салтівці задіяні рятувальники

В ремонтних роботах в трьох 9-поверхівках на Північній Салтівці задіяні рятувальники

За добу з 05 по 06  січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Близько 12:30 ворог влучив по навчальному закладу у селищі Дворічна, спричинивши велику пожежу на площі 800 кв.м. Її гасили 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже 3 годин.

О 10:40 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства, яке наразі не експлуатувалося. Пожежі не зафіксовано.

2 рази підрозділи ДСНС брали участь у аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам відбудовувати і ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки на Північній Салтівці у Харкові. За допомогою важкої інженерної техніки рятувальники розбирали пошкоджені будівельні конструкції, щоб замінити їх новими. Роботи проводились на трьох 9-поверхівках на вулиціях Метробудівників та Наталії Ужвій. Задіяно 16 осіб особового складу та 8 одиниць техніки ДСНС.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 135 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 10 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости

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