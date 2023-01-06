У Балаклії показали роботу «Пунктів Незламності»

У місті Балаклія мешкає близько 16 тисяч людей. На випадок довготривалих відключень світла та опалення, за ініціативи Харківської ОВА, тут розгорнуто 3 «Пункти Незламності».

Пункти оснащені усім необхідним – є запаси питної води, продуктів і можливості для зарядки мобільних пристроїв. Невдовзі в Балаклії планують відкрити четвертий «Пункт Незламності». Він буде оснащений польовою кухнею та потужним генератором. Обладнання, дрова та пальне вже заготовлені.

«На випадок відключення електроенергії, теплопостачання ми передбачили польову кухню. Запас продуктів у нас є, тому зможемо у скрутний час годувати місцевих жителів. Ми вже завершуємо збирати необхідну документацію для його відкриття», – зазначає начальник відділу цивільного захисту Балаклійської МВА Олег Блудов.

«Пункти Незламності» в Балаклії користуються попитом. Один із них розташований у середмісті. Переважна частина відвідувачів – батьки з дітьми, кажуть працівники.

«Майже кожен день ми з дитиною сюди приходимо. Тут можна зігрітися – це перше і найважливіше», – розповідає місцева мешканка Олена.

Один із таких пунктів розгорнули в спорткомплексі «Вимпел», який рік тому відновили за президентською програмою «Велике будівництво». На випадок екстрених ситуацій, тут можна не лише обігрітися, зарядити телефони та вийти на зв’язок із рідними, а ще й отримати медичну допомогу, заночувати чи прийняти душ. Адміністрація закладу забезпечила спальні місця.

«У нас забезпечено 12 душових кабінок для чоловіків та 12 для жінок. Працюють санвузли. І навіть під час довготривалого відключення світла це працюватиме, бо ми маємо кілька потужних генераторів. Крім того ми розгорнули спальні місця. Одночасно кілька сотень людей можуть заночувати», – зазначив директор спорткомплексу Ростислав Кравчук.

Сам басейн у «Вимпелі» наповнений водою. Її використовуватимуть як технічну в разі необхідності. Місткість – 850 кубічних метрів.

«Унікальність цього пункту в тому, що він абсолютно автономний. Тут є своє джерело питної води. Опалення здійснюється тепловими насосами та електрокотлами, тут стоїть потужний генератор на 60 квт», – розповів начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Нагадуємо, знайти найближчий «Пункт Незламності» можна на сайті nezlamnist.gov.ua або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot.

Агентство Телевидения Новости