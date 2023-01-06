Обвинувачену у коригуванні вогню окупантів по Харкову повернули під варту без права внесення застави

Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без визначення розміру застави 29-річну жінку, яка обвинувачується у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Як повідомлялось раніше, 29-річна уродженка м. Антрацит Луганської області, яке з 2014 року окуповано російськими військовими, переїхала до Харкова. За завданням російських кураторів вона передавала їм інформацію про розташування українських військових та техніки. У подальшому локації, які передавала коригувальниця вогню, піддавались ворожим обстрілам.

Ухвалою Дзержинського районного суду Харкова від 22 грудня 2022 року задоволено клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченої.

Одночасно судом визначено заставу в сумі 496200 грн. Проте обласною прокуратурою було подано апеляційну скаргу на вказану ухвалу.

Прокурори у суді зазначили, що обвинувачена може залишити підконтрольну Україні територію, використовуючи сталі зв’язки з особами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, з метою переховування від правосуддя та уникнення кримінальної відповідальності.

6 січня 2023 року Харківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу обласної прокуратури та повністю скасував ухвалу Дзержинського районного суду м. Харкова від 22 грудня 2022 року, виніс нову ухвалу, якою призначив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2023 року.

Агентство Телевидения Новости