Окупанти готують теракти в православних храмах на Різдво – Верещук

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про можливі теракти в православних храмах, які можуть влаштувати російські окупанти на контрольованих територіях на Різдво, 7 січня, і закликала жителів цих регіонів бути обережними. Про це пише Інтерфакс-Україна.

“Звертаюся до українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматися від відвідування місць із великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких”, – написала Верещук у телеграмі.

Агентство Телевидения Новости