Данілов назвав чотири етапи війни – Україна на передостанньому

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов називав чотири етапи повномасштабної війни. Україна, на його думку, зараз на передостанньому – наступальна війна.

Пост він оприлюднив у своєму Facebook.

Данілов описав, як світ змінював своє ставлення до української війни – від партизанського руху до перемоги.

Січень 2022 року – партизанська війна: NLAW, Stinger, Javelin.

Червень 2022 – оборонно-контрнаступальна війна: HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.

2023 рік – наступальна війна: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато іншого – менш публічного і зовсім не публічного.

Четвертий етап – війна справедливості та відплати», – написав секретар РНБО.

Агентство Телевидения Новости