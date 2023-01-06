Онлайн-шахрайство і відмивання майна, одержаного злочинним шляхом: судитимуть харків’янина

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного харків’янина за фактом шахрайства, вчиненого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, та легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, в лютому 2021 року обвинувачений погодився на пропозицію від іншої особи підзаробити шахрайським шляхом. Діючи відповідно до розробленого плану, харків’янин розсилав у месенджері фішингові посилання для придбання квитків на виставу в театрі. Одержавши доступ до даних банківських карток потерпілих, обвинувачений переказував з них кошти на картку своєї знайомої.

У подальшому чоловік, аби приховати походження коштів, «зароблених» шахрайством, придбав криптовалюту.

Наразі встановлено два епізоди кримінальних правопорушень, вчинених обвинуваченим.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости