Прокурори завершили спецрозслідування стосовно ще двох «народних міліціонерів»

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальні акти щодо двох чоловіків за фактами добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний мешканець с. Липці Харківського району працював на благо ворогів. Так, чоловік добровільно обійняв посаду «тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора» у так званому «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань».

Інший обвинувачений — 25-річний чоловік з с. Стрілеча, який також добровільно погодився працювати у псевдоправоохоронному органі. Але керівну посаду окупанти йому не довірили: чоловік так само став «т.в.о дільничного інспектора» у «міліції».

Свої обов‘язки вони виконували на території с. Стрілеча Харківського району.

Наразі обох колаборантів оголошено у розшук. Їх судитимуть заочно у Харківському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости