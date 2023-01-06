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Молодшого Добкіна знайшли у Польщі

Молодшого Добкіна знайшли у Польщі

Молодшого брата екс-мера Харкова Михайла Добкіна і колишнього нардепа Дмитра Добкіна помітили у Варшаві.

Його фото із столиці Польщі опублікував журналіст Михайло Ткач.

“Продовжуємо публікувати публічних людей під час канікул. Варшава. Сьогодні. Твоє обличчя коли прийшов на сніданок у готелі через 5 хвилин після його завершення”, – написав він.

Нагадаємо, в той же час його брат Михайло постить у соцмережах фото у військовій формі та пишить про якись відрядження

Агентство Телевидения Новости

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