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У Харкові судитимуть чергового шанувальника «руського миру»

У Харкові судитимуть чергового шанувальника «руського миру»

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова направлено до суду обвинувальний акт стосовно 64-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання встановлено, що з початку повномасшабного вторгнення країни-агресора на територію України мешканець Харкова систематично підтримував на просторах Інтернету дії РФ. 

Так, на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі колаборант розміщував проросійські пости. Серед основних «меседжів» — «Победа будет за нами. Это российская земля и другого выбора, кроме как освободить её, у нас нет».

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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