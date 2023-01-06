Влада хоче цифровізувати військовий облік. Коли чекати в «Дії» електронний військовий квиток

Наприкінці 2022 року Кабмін ухвалив постанову про новий порядок військового обліку.

Головна мета нового порядку ведення військового обліку в Україні — цифровізувати процес та зібрати повну інформацію про наявні військові резерви. Про це Forbes повідомили джерела в Офісі президента.

Повідомляється, що зараз облік ведеться хаотично: немає координації між центрами комплектування, більшість особових справ зберігається у паперовому вигляді.

«Держава не розуміє, яка точна кількість військовозобовʼязаних у країні, з якими спеціальностями та який реальний резерв можна зібрати», — каже джерело видання.

Цього року облік має перейти в повністю електронний формат у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. На впровадження нового порядку держорганам та міністерствам дали шість місяців. До цього часу має зʼявитися і нова опція у «Дії» — електронний військовий квиток.

Агентство Телевидения Новости