Вночі пожежники врятували цілу родину

О 21:15 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. В. Панасівська, 167 у Харкові.

В приватному будинку горіли домашні речі, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області. На час прибуття рятувальників площа пожежі складала 10 кв.м. Під час гасіння осередку пожежі рятувальниками були врятовані власниця будинку, 1976 року народження, її чоловік 1968 року народження та син 2007 року народження.

О 22:20 вогонь локалізували, о 23:04 – ліквідували.

Агентство Телевидения Новости