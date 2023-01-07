Критика росіянами Путіна за «різдвяне перемир’я» та причини відсутності реакції Кремля на нову західну зброю для України — аналіз ISW

Росія продовжує вибірково реагувати на західну військову допомогу Україні й вирішувати, чи зображати її як «ескалацію». Останній пакет від США на рекордні $3 млрд — чергове цьому підтвердження.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 січня.

За словами аналітиків, реакції на новий пакет американської допомоги, до якого, зокрема, ввійшли БМП Bradley та ракети Sea Sparrow, від Кремля та «воєнкорів» майже не було. Проте ще зовсім нещодавно російські просадовці «зобразили як ескалацію» передачу Україні ЗРК Patriot.

У ISW кажуть, що вибірковість реакції на західне озброєння потрібне Росії для «підтримки інформаційниї операції», щоб показати Україну як таку, що «не має суверенітету, і послабити готовність Заходу надавати подальшу військову допомогу, розпалюючи побоювання ескалації з боку РФ». Така поведінка підтверджує попередню оцінку аналітиків.

«Кремль більше стурбований своїми інформаційними операціями та впливом, який західна військова допомога може мати на конкретні російські військові операції в Україні, ніж будь-якими конкретними системами озброєнь, червоними лініями або передбачуваними російськими побоюваннями щодо ймовірних наступальних дій України проти самої РФ з використанням західних систем».

В Інституті припускають, що Кремль і російський інфопростір, швидше за все, вхопляться за майбутню західну військову допомогу, як за щось, що, на їхню думку, може підтримати ці інформаційні операції, а не як «за відображення будь-яких фактичних червоних ліній чи конкретних побоювань щодо потенційної загрози, яку може становити західне озброєння».

Російські посадовці та «воєнкори» продовжують негативно реагувати на заяву диктатора Володимира Путіна про «припинення вогню» на тлі продовження обстрілів з боку окупантів.

Зокрема, воєнний злочинець Ігор Гіркін назвав «різдвяне перемир’я» «рішучим кроком до поразки та капітуляції» військ РФ. Інші відомі «воєнкори» використали заяву диктатора, щоб вкотре розкритикувати Кремль за ведення війни.

Агентство Телевидения Новости