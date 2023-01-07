У Харкові демонтували ще один радянський пам’ятник

У Харкові демонтували пам’ятник члену цк кпрс Миколі Тіхонову, який мали б прибрати ще кілька років тому згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів».

Про це депутат Харківської міської ради Ірина Гончарова-Багалій повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У Харкові демонтували пам’ятник Тихонову. Тому самому двічі герою соцпраці і члену цк кпрс. Не знали, що він досі стояв? На Соборному спуску. Він мав бути демонтований ще у 2016 р. за законом про декомунізацію. Але простояв до кінця 2022. Сподіваюся, тепер на цьому місці встановлять пам’ятник Петру Болбочану, штаб якого знаходився на спуску», – зазначила депутат.

Микола Тіхонов (1905, Харків – 1997, Московська обл.) – радянський державний і партійний діяч. Голова ради міністрів срср у 1980—1985 рр.

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