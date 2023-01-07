Зеленський призупинив громадянство 13 священників МП — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призупинив громадянства 13 священник Московського патріархату, пише LB.ua з посиланням на джерела. Надалі їх можуть депортувати.

За даними видання відповідний указ № 898/2022 був підписаний президентом 28 грудня 2022 року. Журналісти пояснюють, що указ не оприлюднюється офіційно, оскільки містить персональну інформацію. Але за інформацію джерел LB.ua, йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ.

Зокрема, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта. Також — вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який, як пише видання, є дуже близькою людиною до Іонафана.

За даними видання, відповідне повідомлення — про втрату громадянства зазначеними особами — отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами, надалі включені у список особи можуть бути депортовані.

Агентство Телевидения Новости