США озвучили деталі найбільшого пакету військової допомоги Україні

Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати Україну та європейських союзників і партнерів, оголосивши про нову військову допомогу на суму понад 3,75 мільярда доларів. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій 6 січня.

Допомога Україні надходитиме за двома програмами, зазначив у заяві держсекретар США Ентоні Блінкен.

Військова допомога на суму в 2,85 мільярда доларів із запасів Міністерства оборони США буде негайно надана Україні, а допомога на 225 мільйонів доларів, яка надходитиме із фонду Іноземного військового фінансування, буде спрямована на нарощування довгострокового потенціалу та підтримки модернізації української армії.

Також допомога на суму в 682 мільйони доларів буде спрямована європейським союзникам та партнерам, аби заохотити їх надавати військову підтримку України та компенсувати пожертвування військового обладнання.

Допомога на суму в 2,85 мільярда доларів є вже 29-м пакетом військової допомоги в рамках повноважень президента США. Він є найбільшим з попередніх, санкціонованих адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року.

До нього увійшли 50 броньованих машин піхоти Bradley (Бредлі), протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 4000 авіаційних ракет Zuni, снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї, прилади нічного бачення та оптика, інше спорядження.

«Я вдячний Конгресу за повноваження щодо надання підтримки Україні, включно із тими, які він має відповідно до Закону про додаткові асигнування Україні у 2023 році, який був підписаний президентом минулого місяця», – йдеться у заяві держсекретаря.

Таким чином, загальна військова допомога США Україні досягне приблизно 24,9 мільярда доларів від початку роботи адміністрації Байдена.

Також Блінкен оголосив, що у співпраці із Конгресом, президентська адміністрація планує надати додаткові 907 мільйонів доларів із фонду іноземного військового фінансування відповідно до Закону про додаткові асигнування для України у 2022 році.

«Кошти підтримують Україну та країни, які постраждали від війни Росії в Україні. 225 мільйонів доларів для України будуть спрямовані на забезпечення потреб Збройних сил України у військових умовах для забезпечення їх засобами, необхідними для захисту від агресії Росії, а також можуть бути використані на підтримку обладнання, яке раніше було надано Україні в рамках Міністерства оборони України», – пояснюється у заяві Ентоні Блінкена.

«Лише Росія могла сьогодні завершити цю війну. Поки цього не станеться, цього року, як і в попередні роки, і доки це буде потрібно, ми будемо стояти разом із Україною», – наголосив Блінкен.

Озброєння, включене у пакет допомоги, підібране відповідно до українських запитів.

«Українці не перестають дивувати своєю здатністю адаптуватися до викликів. І вони цілком відверті, чесні та відкриті з усіма партнерами, включно зі США, щодо своїх потреб. Тож ми надаємо пакети допомоги, виходячи з постійних безперервних розмов, які ведемо з українцями буквально щодня», – сказав під час брифінгу у Білому домі координатор стратегічних комунікацій адміністрації президента США Джон Кірбі, відповідаючи на запитання «Голосу Америки».

Кірбі відзначив, що, попри зиму, бої подекуди стали ще жорсткішими, зокрема на Донбасі. «Тож ми хочемо переконатися, що українці добре споряджені та підготовлені для бойових дій, з якими вони зіткнуться в наступні пару місяців», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський у телеграмі подякував за оголошення потужного пакету американської оборонної підтримки. «Це саме те, що треба», – прокоментував президент надання броньованих машин «Бредлі», відзначивши результат свого візиту до США і переговорів.

«Станом на зараз для України – більше ППО, більше бронетехніки, вперше – західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей», – написав Зеленський.

Агентство Телевидения Новости