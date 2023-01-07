Окупанти вдарили по Мерефі: є жертви

Сьогодні ввечері окупанти обстріляли Харківську область, ракети знов летіли з боку Бєлгорода.

“Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!”, написав в 23:10 Олег Синєгубов.

За даними голови ХОВА, зафіксовано два «прильоти» ворожих ракет у Мерефі. На місці працюють рятувальники.

За уточненими даними обласного Центру екстренної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.

Агентство Телевидения Новости