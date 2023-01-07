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07.01.2023 23:43
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Окупанти вдарили по Мерефі: є жертви

Окупанти вдарили по Мерефі: є жертви

Сьогодні ввечері окупанти обстріляли Харківську область, ракети знов летіли з боку Бєлгорода.

“Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!”, написав в 23:10 Олег Синєгубов.

За даними голови ХОВА, зафіксовано два «прильоти» ворожих ракет у Мерефі. На місці працюють рятувальники.

За уточненими даними обласного Центру екстренної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.

Агентство Телевидения Новости

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