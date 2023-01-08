В Нововодолазькому районі на пожежі постраждав чоловік

За добу з 7 по 8 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – на чергування;

2 – інші виїзди.

О 23:22 рятувальники міста Мерефа виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства. Пожежі не зафіксовано. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

О 11:43 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Світанкова, 142 у с. Новоселівка, Нововодолазької територіальної громади. Горіла господарча споруда та прибудова до житлового будинку. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала 65 кв. метрів. Під час гасіння осередку пожежі постраждав власник домоволодіння, 1946 року народження. Його з термічними опіками було госпіталізовано до районної лікарні. О 12:17 вогонь локалізували, о 15:30 – ліквідували. Причина пожежі встановлюється.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 5 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости