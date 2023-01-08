В Мерефі внаслідок обстрілів пошкоджено підприємство, загинув чоловік

Минулої ночі ворог завдав двох ракетних ударів по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджений об’єкт цивільної промисловості. В результаті загинув 50-річний мирний мешканець, повідомили в ХОВА.

Крім того, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп’янського.

У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також були пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих.

На лінії зіткнення російські окупанти продовжують здійснювати спроби покращити своє тактичне положення, але отримують відсіч від наших захисників та несуть втрати.

Агентство Телевидения Новости