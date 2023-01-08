В Мерефі внаслідок обстрілів пошкоджено підприємство, загинув чоловік
Минулої ночі ворог завдав двох ракетних ударів по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджений об’єкт цивільної промисловості. В результаті загинув 50-річний мирний мешканець, повідомили в ХОВА.
Крім того, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп’янського.
У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також були пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих.
На лінії зіткнення російські окупанти продовжують здійснювати спроби покращити своє тактичне положення, але отримують відсіч від наших захисників та несуть втрати.