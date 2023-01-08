«Режим припинення вогню»: за добу окупанти завдали 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснили 40 обстрілів з РСЗВ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 січня. 319 доба війни.

Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий «режим припинення вогню», протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів. Серед них – Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БпЛа біля Олександрівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляно райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

В той же час було збито 3 розвідувальних БпЛА окупантів типу «Орлан-10».

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости