Один загиблий, один постраждалий: прокуратура показала наслідки нічних обстрілів

7 січня близько 23:00 окупанти завдали ракетний удар по м. Мерефа – зазнало пошкоджень підприємство. Загинув чоловік, ще один мирний мешканець отримав поранення. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Ввечері російські військові також обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа площею 100 кв. м: горів приватний житловий будинок. Крім того, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

За процесуального керівництва Харківської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф та зібрали речові докази.

Агентство Телевидения Новости