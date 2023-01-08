У Балаклії відкрилася зруйнована окупантами багатопрофільна лікарня

Балаклійські медики повертаються до роботи в приміщення відновленої лікарні. Коли місто було в окупації, медзаклад зазнав значних пошкоджень: було зруйновано зовнішні та внутрішні стіни, двері, вікна, покрівлю та переходи між корпусами. Під час одного з обстрілів поранення отримав щойно прооперований пацієнт.

Євген Денисенко, завідуючий хірургічним відділенням

Третій поверх, старий рентген-кабінет, сюди був прильот. Оце хірургічні вікна, хворого поранило в 12 палаті. Хворого, вже прооперованого, якого рашисти розстріляли. Перебили йому плечову артерію, калюжа крові. І дівчатка, 20 та 25 років, одна була вагітна, анестезістка, потягли його в операційну і оперували.

Наступного дня до лікарні прийшли окупанти й почали залякувати – і хворих, і медиків.

Сергій Гопцій, зав. відділення анестезіології Балаклійської лікарні

До нас зайшли ЛНР та ДНР, вони тут постріляли, нас побили, на першому поверсі нас положили. Допитували, чого ви тут так гарно живете, чому у вас така гарна лікарня. Чому тут туалети і в палатах, і в кабінеті завідуючого туалет. Було фізичне насилля до лікарів. Били і по коридору пускали, затвори передьоргували. Знущання було, було все. Тому ми виїхали зранку на другий день, подзвонили в управління, що ми покидаємо лікарню, нас виганяють і це – загроза для життя. Людей евакуювали і нас випустили.

Руйнації були такі, що на швидке відновлення ніхто й не сподівався.

Сергій Гопцій, зав. відділення анестезіології Балаклійської лікарні

Тут була следящая апаратура на штативах. Це нові апарати, які ми отримали. Все було зруйновано, тут було звалище. Тут був бруд, сморід, ледве відмили. Все перевернуте, не зрозуміло, як можна так жити, це не вписується нікуди.

В будівлі окупанти влаштували свій шпиталь та склад боєприпасів. Територія навколо була замінована. Після деокупації, отримавши дозвіл військових, в лікарні розпочали ремонтні роботи. Будівельники заїхали сюди в жовтні.

Олексій Шкурін, будівельник

100% окон было разбито, это все было заменено. По стенам процентов 15-20 повреждений. Переход – практически половину его снесли. Как только военные дали добро на проведение строительных работ – мы буквально на следующий день привезли материалы и начали все разгребать. Конечно, смотреть на это было тяжело, но ребята справились, несмотря ни на прилеты, ни на отключения света, мороз, дождь – ребята были на улице, на крыше, все мы делали без выходных, без перерывов. Была поставлена задача до Нового года запустить хотя бы главные корпуса. Тут у них стояла установка, сюда было прямое попадание, переход с плитами деформировался, от угла ничего живого не было. Пришлось это все восстанавливать по кирпичикам, но ребята справились, сделали.

Головне вже зроблено, обладнання й опалення є – можна приймати пацієнтів. Емоції від повернення на свої робочі місця, кажуть лікарі, словами не передати.

Євген Денисенко, завідуючий хірургічним відділенням

Зараз можу сказати, які емоції: якщо буває радість під час війни – то це справжня радість. Обладнання, нова стійка – для хірурга це радість. Це як дитині купили велосипед. Нова стійка. Нова. І комп’ютер, і лабораторне обладнання, все на світі.

Сергій Гопцій, зав. відділення анестезіології Балаклійської лікарні

Конечно, о чем речь. І плакали, і раділи. І зараз радіємо, лікарню наново збудували. Буде допомога нашим людям, які мешкають в нашому районі.

До окупації Балаклійська лікарня нараховувала 614 співробітників. Більшість, каже головний лікар, вже повернулися.

Марина Руденко, головний лікар Балаклійської лікарні

Ми прорахували – рівно 70% лікарів повернулися, це і з амбулаторним нашим відділенням. Тобто для того, щоб працювати, нам цього досить, щоб закрити 24/7 на 365. Гостра необхідність – повернути своїх, щоб було так, як було і так, як повинно бути. Але на сьогоднішній день головні спеціалісти в нас є. Троє лікарів – два хірурга, один анестезіолог – в лавах ЗСУ. І ми чекаємо на перемогу і на повернення живими й здоровими наших колег. У нас є в місті поліклінічне відділення, де весь цей час надавалася допомога, там і ліжка стояли на першому поверсі, і чергували лікарі цілодобово. Тому люди не біли залишені зовсім без допомоги, але безумовно не в такому обсязі. 04-47 ))

У медзакладі працює терапевтичне, хірургічне, неврологічне, інфекційне, акушерсько-гінекологічне відділення, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Відновлення лікарні відбувається коштом резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області, а також обласного бюджету.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Щодо коштів, то це біля 20 млн коштів обласного бюджету на медичне обладнання, і відповідні кошти резервного фонду, ми ще підраховуємо остаточну цифру, тому що роботи ще тривають і це лише перший етап. Є ще інфекційне та пологове відділення, ми також маємо проаналізувати пошкодження і приступати до відновлення. Ця лікарня фактично була розграбована. Медичне обладнання було вивезене, ми навіть знаходили його у звільненому Куп’янську, а частину так і не знайшли.

Найближчим часом у лікарні чекають на встановлення комп’ютерного томографу. Загалом через дії окупантів в Харківській області в тій чи іншій мірі було пошкоджено приблизно 300 медзакладів – від амбулаторій до районних та обласних лікарень. Наступна у черзі на таке масштабне відновлення – лікарня в Ізюмі.





Агентство Телевидения Новости