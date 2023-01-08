Новий масований удар окупанти можуть завдати під час холодів

Окупанти можуть вдарити по енергетиці України в холодну погоду, щоб залишити населення без світла і тепла.

Найближчими днями російські окупанти можуть нанести по Україні новий масований ракетний удар, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише Главред.

Він зазначив, що розвідка фіксує підготовку рф до нових ударів. Таку інформацію представник ГУР озвучив в інтерв’ю Corriere della Sera.

“Так, звичайно, очікуємо (нових ударів – ред.)… І вони готують нові бомбардування, у нас є інформація про це”, — підкреслив він.

Співрозмовник уточнив, що окупанти можуть вдарити по енергетиці України в холодну погоду, щоб залишити населення без світла і тепла.

“Але це все одно небезпечно, напевно, вони все одно будуть намагатися вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі. Сьогодні або завтра може бути нова атака Росії на інфраструктуру України. Температури падають, а росіяни не атакували нас вже кілька днів”, — пояснив він.

Разом з тим представник ГУР сказав, що росіяни відчувають дефіцит високоточних і балістичних ракет.

“Так, перед Новим роком в нальотах росіяни застосували всього 20 ракет. У жовтні вони випускали по 70-80. Зараз вони також використовують суміш ракет, які запускають з повітря і моря, а також безпілотники. Ми також знаємо, що у них залишилося лише 90 “Іскандерів”. У них проблеми з виробництвом цієї зброї. І вони також знизили частоту бомбардувань”, — додав Скібіцький.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом’янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет рф.

Агентство Телевидения Новости